Libia: telefonata tra Putin e Conte, discussa situazione attuale nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione attuale in Libia e gli sforzi internazionali per arrivare alla pacificazione del paese: questi i principali argomenti discussi durante una telefonata organizzata oggi tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, e il premier italiano Giuseppe Conte. Lo si apprende da un comunicato del servizio stampa del Cremlino, in cui si aggiunge che il colloquio è stato richiesto dalle autorità italiane. “I due leader hanno avuto un dettagliato scambio di opinioni sulla Libia, e sui prossimi provvedimenti da prendere per arrivare ad una risoluzione del conflitto in tempi brevi”, si legge nella nota, in cui si aggiunge che Conte ha valutato “in maniera molto positiva l’accordo sul cessate il fuoco raggiunto lo scorso 8 gennaio dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan”. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, le due parti hanno ribadito la necessità di rispettare il cessate il fuoco entrato in vigore oggi e confermato di essere determinate a garantire il successo della prossima conferenza internazionale di Berlino sulla Libia. (Rum)