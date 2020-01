Libia: delegazione del governo transitorio di Baida ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo libico transitorio con sede ad Al Baida è stata ricevuta ad Algeri dal ministro degli Affari esteri algerino, Sabri Boukadoum. A farne parte, il vicepremier Abdessalam Badri, il ministro degli Esteri Abdelahdi al Hawayai, il ministro dell’Interno Ibrahim Bouchanaf e il ministro con delega alla Difesa Younes Ferhat. La delegazione libica ha espresso le proprie congratulazioni per l’elezione del nuovo presidente algerino Abdelmadjid Tebboune e il proprio apprezzamento per la posizione del governo algerino sul dossier libico, contraria a ogni ingerenza negli affari interni. Le due parti hanno convenuto sulla necessità di “rafforzare il coordinamento, la cooperazione e le consultazioni in diversi settori per garantire la sicurezza, la sovranità e la stabilità della Libia”. (Ala)