Libia: Massolo (Ispi), difficile per Ue recuperare un ruolo

- L’Europa dovrebbe essere coesa sul dossier Libia, ma finora non lo è stata e difficilmente recupererà un suo ruolo. Questa la valutazione del’ambasciatore Giampiero Massolo, presidente dell’Istituto di studi di politica internazionale (Ispi), nel corso del suo intervento alla trasmissione “Mezz’ora in più” su “La7”. Per Massolo “l’Italia non è fuori dai giochi”, a patto tuttavia che si assuma le proprie responsabilità. In Libia la situazione è recentemente mutata, sul terreno “ci sono turchi e russi” e si rischia di avere una spartizione del paese in zone d’influenza. In questo contesto, secondo il diplomatico, Italia e Unione europea dovrebbero cercare di porre un argine alle “spinte centrifughe” mettendo attorno al tavolo i paesi “realmente interessati alla sorte della Libia, a partire da Turchia, Russia, Italia, Francia e Stati Uniti”. (Res)