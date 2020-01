Giustizia: Costa (FI) su prescrizione, lasciamo soli M5s con loro emendamento e costruiamo legge civile

- Enrico Costa, deputato e responsabile dipartimento Giustizia di Forza Italia, afferma che "martedì in commissione Giustizia il Movimento cinque stelle cercherà di affossare la nostra proposta di legge con un emendamento soppressivo. I grillini, infatti, hanno presentato un testo soppressivo, ma da soli non hanno i numeri per farlo passare. Italia viva, a quanto pare, non si accoderà. Quelli del Pd che faranno? - si chiede in una nota - Si renderanno complici dei Cinque stelle, fornendo i numeri decisivi per approvarlo? Dal punto di vista politico sarebbe un fatto gravissimo: il Pd non presenta emendamenti soppressivi, anzi presenta una proposta di legge praticamente identica alla nostra, ma la smentisce subito, votando un emendamento dei Cinque stelle che conferma il testo di Bonafede? Tutto è possibile, ma una simile contorsione avrebbe dell'incredibile. Lasciamo i Cinque stelle da soli con il loro emendamento - esorta infine - e tutti insieme costruiamo una legge credibile e civile in Parlamento". (Com)