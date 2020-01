Reddito cittadinanza: Patuanelli, disabili esenti da lavori pubblica utilità

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel ricordare che parte la fase 2 del Reddito di cittadinanza precisa su Facebook che dall'obbligo di svolgere lavori di pubblica utilità per i Comuni sarenno esenti alcune categorie "come ad esempio i disabili" mentre "per tutti gli altri invece sarà un obbligo, pena la revoca del Reddito. La miglior risposta, da parte del governo, a chi temeva che questa misura si trasformasse in una forma di assistenzialismo". Il titolare del Mise poi puntualizza: "E' giusto dire che molti di coloro che ricevono il Reddito di cittadinanza, già prima dell’entrata in vigore del decreto si erano resi disponibili nei loro Comuni. È giusto dirlo perché le persone oneste, che chiedono solo dignità e lavoro, sono molte più dei 'furbetti' che fanno notizia".(Rin)