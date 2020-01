Milano: città ricorda il vigile Nicolò Savarino a 8 anni da investimento mortale

- Milano ha ricordato domenica mattina Nicolò Savarino, l’agente di polizia locale investito mortalmente mentre era in servizio il 12 gennaio 2012 da un suv con alla guida Remi Nikolic, allora 17enne, condannato a 9 anni e 8 mesi e affidato in prova ai servizi sociali dopo 5 anni e mezzo di carcere minorile. Alla commemorazione nel parco intitolato nel 2013 con il suo nome in via Livigno oltre a famigliari e amici hanno partecipato anche il comandante della polizia locale di Milano, Marco Ciacci, la vicesindaco Anna Scavuzzo, l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, la consigliere regionale Carmela Rozza in rappresentanza dell’Aula di Palazzo Pirelli e rappresentati delle forze dell’ordine. "Un omicidio, quello di Nicolò Savarino, che fu brutale e insensato e per il quale i responsabili se la sono cavata con pochissimo”, ha commentato De Corato. "Al dolore della perdita - ha aggiunto l'assessore ed ex vicesindaco di Milano - per i familiari di Nicolò si è anche aggiunta l'offesa di un risarcimento assicurativo di soli 30mila euro. È anche per dare una risposta concreta a vergogne come questa che Regione Lombardia è stata la prima in Italia a istituire un fondo di indennizzo per gli agenti della polizia locale per i casi di decesso o di danni permanenti derivanti da infortunio, aggressioni comprese, nello svolgimento del servizio”. Intanto domani a 8 anni e un giorno dalla tragedia si aprirà davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo per concorso in omicidio volontario aggravato di Milos Stizanin, oggi 26enne, che quel 12 gennaio si trovava sul suv guidato da Nikolic.(Rem)