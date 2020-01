Roma: Campidoglio, dimezzati tempi per lavori in galleria Giovanni XXIII. Riqualificazione canna sud rinviata a luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo una serie di riunioni con le imprese che si occuperanno della manutenzione nella Galleria Giovanni XXIII siamo riusciti a ottenere un dimezzamento dei tempi dei lavori. Siamo consapevoli che la chiusura della galleria arrecherà dei disagi ai cittadini ma i lavori sono necessari e improrogabili per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di persone che ogni giorno percorrono la galleria", dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con il Dipartimento Simu e l'impresa stavamo lavorando già dalle scorse settimane ad un piano dei lavori alternativo, per contenere i disagi dei cittadini – ha precisato l'assessora Meleo – e ora lo abbiamo messo a punto. In aggiunta, lo spostamento dei lavori per la canna sud a luglio consentirà di svolgere la manutenzione in un periodo in cui le scuole saranno chiuse e le partite di calcio che il nostro Paese ospiterà per la kermesse europea saranno terminate", spiega l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.