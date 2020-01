Bolivia: Morales, “torneremo e recupereremo la democrazia”

- L’ex presidente della Bolivia Evo Morales, due mesi dopo aver lasciato il suo paese, ha dichiarato che intende farvi ritorno. “Manco da due mesi dalla mia amata patria. Siamo giunti in Messico a pezzi, tuttavia oggi siamo forti per tornare in Bolivia. Quella forza viene dal popolo, dal whipala e dal pollera [la bandiera e il costume tradizionale]. Combatteremo contro il razzismo e la discriminazione e recupereremo la democrazia”, ha scritto oggi via Twitter. “L’unità del popolo sarà il trionfo degli umili e dei patrioti. Con la nostra rivoluzione democratica e culturale abbiamo rifondato la Bolivia, quindi è inarrestabile. Torneremo e saremo milioni!”, ha aggiunto. Morales, dopo un breve soggiorno a Cuba, si trova da un mese in Argentina, paese al quale ha chiesto asilo politico. Il governo boliviano ad interim guidato dalla senatrice Jeanine Anez ha emesso venerdì un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Prensa latina”. (segue) (Brb)