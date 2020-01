Egitto-Ue: Al Sisi riceve presidente Consiglio Europeo Michel, focus su Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza del Cairo, Bassam Radi. I due hanno affrontato "tutti i temi" delle relazioni bilaterali. Michel ha definito "unici" i legami tra Egitto e Ue, in particolare alla luce del peso politico del Cairo nella regione. Spazio anche alle questioni regionali e internazionali d'interesse comune, a partire dalla crisi in Libia. A questo proposito, entrambi hanno condiviso la necessità di utilizzare i canali di consultazione tra le due parti. Al Sisi e Michel hanno sottolineato poi l'urgenza di raggiungere una soluzione politica alla crisi, in grado di proteggere l'integrità delle istituzioni e del territorio della Libia e di porre fine a interventi esterni. Michel ha inoltre mostrato apprezzamento per l'impegno dell'Egitto contro migrazioni irregolari, terrorismo ed estremismo. Infine, il presidente del Consiglio europeo ha discusso con il presidente egiziano delle prospettive di cooperazione con l'Unione africana, di cui l'Egitto è presidente di turno. (Cae)