Smog: Raggi, se situazione non migliora martedì stop anche ai diesel euro 6

- Martedì a Roma chi possiede un veicolo diesel anche di ultima generazione potrebbe avere una brutta sorpresa. Il livello delle polveri sottili nella Capitale supera quello previsto dalla legge e ha costretto la sindaca Virginia Raggi a correre ai riparti. Su Facebook la prima cittadina spiega: "In questi giorni la qualità dell’aria a Roma continua a registrare troppo smog. I valori di Pm10, ovvero le polveri sottili, stanno superando i limiti di legge. Per questo è in vigore il divieto di circolazione ai veicoli più inquinanti, che proseguirà anche domani". Poi l'annuncio: "Se la situazione non migliorerà nei prossimi giorni, martedì 14 gennaio la legge ci impone un blocco più restrittivo che riguarderà tutti i veicoli a diesel, fino all’Euro 6". "Tutto questo - dice la sindaca - si può evitare se ognuno di noi, nel suo piccolo, contribuisce a non inquinare ancor di più l’aria. Alcuni semplici comportamenti possono aiutare, come ad esempio non prendere l’auto privata ma preferire metro, bus e tram, utilizzare l’automobile insieme ad amici e colleghi per ridurre il numero di veicoli in strada oppure limitare l’uso dei riscaldamenti". "Tutti possono fare la loro parte e contribuire a rendere l’aria più pulita", conclude. (Rer)