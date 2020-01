Iraq: colpi di mortaio contro base aerea di Balad, cinque militari feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette colpi di mortaio sono caduti quest'oggi sulla base militare irachena di Balad, circa 80 chilometri a nord di Baghdad, che ospita anche forze statunitensi. Lo riferiscono fonti militari citate dall'emittente "al Arabiya", secondo cui l'attacco ha provocato il ferimento di cinque soldati iracheni. I mortai hanno colpito la pista d'atterraggio all'interno della base, che si trova nel governatorato di Salah al Din. La maggioranza dei militari delle forze Usa di stanza a Balad avevano tuttavia già lasciato il sito nei giorni scorsi, nel quadro delle crescenti tensioni con l'Iran seguite all'uccisione del generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, in un raid condotto il 3 gennaio scorso da un drone statunitense sull'aeroporto di Baghdad. Da diversi mesi tuttavia le basi che ospitano militari Usa sono oggetto in Iraq di attacchi con razzi e mortai, spesso opera di milizie allineate alla Repubblica islamica. La scorsa settimana la Camera dei rappresentanti di Baghdad ha votato una risoluzione che impegna il governo a espellere tutte le forze straniere dal territorio nazionale. Finora, tuttavia, Washington ha fatto sapere di non essere disposta a ritirarsi militarmente dall'Iraq. (Irb)