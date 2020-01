Parma 2020: Mattarella, opportunità per risaldare e far conoscere sue radici a italiani ed europei

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affermato che "la Capitale della cultura avrà la grande opportunità di rinsaldare e far conoscere ancora di più le proprie radici mostrandole agli italiani che verranno a visitarla offrendole agli europei che di questa cultura sono partecipi". Il capo dello Stato lo ha detto nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per l'inaugurazione di Parma Capitale della Cultura 2020 al Teatro Regio della città per poi ripercorrere le principali tappe del passato del capoluogo di provincia dell'Emilia Romagna. "Parma lo è stata Capitale nella sua lunga storia", ha ricordato. "Questi segni di Capitale Parma li reca nelle tante vestigia che vi sono nelle sue piazze, nei suoi monumenti, nelle sue opere d'arte, nell'architettura dei suoi edifici più celebri, in tante altre espressioni che sono oggi integrate pienamente nella modernità della vita cittadina. Parma nel tempo - ha proseguito Mattarella - si è arricchita di cultura e saperi diversi. E' stata crocevia di commerci, di incontri e di confronti, ha conosciuto tante stagioni assai fertili e raggiunto eccellenze che ancora oggi ci è permesso di ammirare: la Parla romana, la Parma dell'epoca comunale, la Parma rinascimentale, la Capitale del Ducato, la Parma borbonica e napoleonica e Parma protagonista nella storia nazionale, dal Risorgimento alla Resistenza, agli anni della grande crescita economica e sociale e nei nostri giorni". Nel corso della cerimonia istituzionale di apertura hanno preso la parola anche: Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente della Fondazione Teatro Regio; Diego Rossi, presidente della provincia di Parma; Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna; Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, oltre a Michele Guerra, assessore alla Cultura del comune di Parma.(Rin)