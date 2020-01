Georgia: Abkhazia, presidenza contesta decisione di organizzare nuovo round elettorale

- Le autorità della regione georgiana occupata dell’Abkhazia hanno contestato la decisione della commissione elettorale centrale sull’organizzazione di un nuovo round di elezioni presidenziali a marzo, e hanno annunciato di voler fare ricorso in appello. Lo si apprende da una nota dell’amministrazione presidenziale de facto della repubblica autoproclamata. “Non siamo d’accordo con la decisione e faremo ricorso in appello”, si legge nel documento, in cui si aggiunge che il provvedimento “deriva da una decisione illegale da parte della Corte suprema” che ha annullato l’esito delle elezioni presidenziali dello scorso settembre. Stando alla nota, l’organizzazione di un nuovo round elettorale finirebbe con l’acuire ulteriormente il clima di tensioni dovuto alle proteste in corso da giorni nella capitale, Sukhumi, contro la presidenza di Raul Khajimba. (Res)