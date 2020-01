Libia: presidente parlamento Saleh oggi a Mosca per discutere cessate il fuoco

- Il presidente del parlamento della Libia con sede a Tobruk, Aguila Saleh, arriverà oggi a Mosca per una visita di lavoro dalla durata di due giorni, durante la quale verrà discusso il cessate il fuoco concordato in occasione dell’ultimo incontro tra i presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” un membro del suo staff, Hamid Safi. “Il presidente si recherà a Mosca nella giornata di oggi per discutere il cessate il fuoco concordato in Libia”, ha detto. (Lit)