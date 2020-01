Pd: Santori (Sardine), si è messo in discussione, presto per decidere se partecipare a ricostruzione

- Mattia Santori, uno dei quattro leader delle Sardine, in merito alla svolta annunciata da Nicola Zingaretti ha affermato che va dato atto al Pd di essersi "messo in discussione. E' quello che ci sta dando più ascolto", ha aggiunto ai microfoni di "Mezz'ora in Più" su Rai3 per poi però chiarire: "Per noi è troppo presto per capire se partecipare ad un processo di ricostruzione oppure no. La svolta però ha suscitato una riflessione".(Rin)