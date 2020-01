M5s: Santori (Sardine), con noi differenza genetica, mai proporremmo antipolitica

- Mattia Santori, uno dei quattro leader delle Sardine, ha precisato che con il Movimento cinque stelle c'è una "differenza genetica. In noi è forte la componente contro antipolitica mentre il passato e il presente del Movimento cinque stelle hanno una chiave antipolitca che cozza contro la nostra genetica. Noi non ci siamo mai permessi di proporre l'antipolitica, chiediamo invece di riconoscere la buona politica". Santori lo ha detto ai microfoni "Mezz'ora in Più" su Rai3. (Rin)