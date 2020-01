Governo: Santori (Sardine), manca discontinuità su decreti Sicurezza

- Mattia Santori, uno dei quattro leader delle Sardine, ha osservato che nel governo giallorosso "non si nota discontinuità" rispetto al modo "gretto di fare politica di Salvini" ad esempio con i decreti Sicurezza. Santori lo ha detto ai microfoni "Mezz'ora in Più" su Rai3 per poi ribadire che i decreti Sicurezza sono "dirimenti" provvedimenti "di discontinuità". (Rin)