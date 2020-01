Libia: presidente parlamento Tobruk, Turchia invitata a rendere nostro paese “Stato ottomano”

- Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, ha invitato la Turchia a trasformare la Libia in uno “Stato ottomano”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico di base a Tobruk), Aguila Saleh, nel corso dell’odierna visita al Cairo. Il mese scorso il Gna ha chiesto ufficialmente alla Turchia sostegno militare per difendere Tripoli dall’offensiva condotta dall’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, che gode invece dell’appoggio dell’Egitto. Gna e Lna hanno raggiunto ieri sera un accordo per il cessate il fuoco, ma questa mattina si sono accusati a vicenda di aver violato i termini della tregua. (Res)