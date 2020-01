Commercio Roma: De Santis, inaccettabile strumentalizzare deportazioni per diatriba politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della protesta di ieri alla fontana di Trevi contro il provvedimento del Campidoglio che hja imposto il trasferimento delle bancarelle dal centro storico, alcuni ambulanti di origine ebraica hanno accusato la sindaca di Roma Virginia Raggi e l'amministrazione capitolina di essere stati mandati via "come nel 1938" quando furono proclamate le leggi razziali dal governo fascista. La replica della giunta capitolina non ha tardato ad arrivare ed è stata affidata all'assessore al Personale Antonio De Santis che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Oggi un provvedimento di civiltà, finalizzato a evitare che il nostro patrimonio storico e artistico venga deturpato e mortificato da agglomerati di bancarelle, viene associato all’antisemitismo. Sì, avete capito bene. Non è uno scherzo. Potete leggere articoli e dichiarazioni o vedere servizi di questo tenore trasmessi in alcuni telegiornali. Si cerca di tutelare il Pantheon e la Fontana di Trevi e si viene accusati di antisemitismo. Mentre ai proprietari delle bancarelle in questione sono state proposte alternative di ogni tipo, da nuove postazioni a licenze per lavorare come taxisti". In una lunga premessa a queste parole De Santis ricorda anche come: "La lotta incessante a ogni forma, espressione e manifestazione di antisemitismo rappresenta il dovere quotidiano di ogni individuo e di ogni istituzione. Un assioma che non ammette titubanze ed esitazioni, un principio che deve restare scolpito con i tratti di una vera e propria religione civile. La sindaca Virginia Raggi e la nostra amministrazione hanno sempre abbracciato questo pensiero, rendendolo un elemento caratterizzante dell’azione politica. I viaggi con le scuole sui luoghi della Memoria che sono stati rafforzati, estesi e approfonditi. Le pietre d’inciampo rubate da qualche delinquente e subito ricollocate, con annesse iniziative di riflessione. Il lavoro sulla toponomastica che ha consentito di cancellare l’intitolazione di alcune vie agli estensori del Manifesto per la Razza, per dedicarle invece a personalità che si rifiutarono di sottoscriverlo. I numerosi e articolati progetti nelle scuole sul tema della Memoria e della Shoah. L’interlocuzione costante, fervida e stimolante con la comunità ebraica. Sono fatti che incarnano perfettamente il paradigma culturale di questa amministrazione". "Ma, nonostante ciò - aggiunge l'assessore - il livore contro Virginia Raggi diventa nuovamente terreno fertile per strumentalizzazioni subdole". "Piegare e assoggettare un tema come la Memoria in funzione della diatriba politica più spicciola è operazione equivoca e sleale. La lotta all’antisemitismo è cosa serissima ed è quindi inaccettabile svilirla per bieche battaglie di scuderia", conclude De Santis. (Rer)