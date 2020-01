Libia: fonti "Nova" negano sequestro nave Grande Baltimora, "sta sbarcando merce a Bengasi"

- L'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar non ha sequestrato alcuna nave italiana al largo di Misurata, come annunciato nelle scorse ore da un suo ufficiale all'agenzia di stampa russa "Sputnik": secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", la nave Grande Baltimora si è recata a Bengasi dopo essersi vista negare il permesso di dirigersi a Misurata. Sarebbe stato l'armatore, una volta interessato, a far dirigere l'unità a Bengasi, dove la compagnia ha un corrispondente per il disbrigo delle pratiche di sdoganamento del materiale trasportato, ovvero autovetture usate. Lo sbarco è già iniziato e dovrebbe terminare domani.(Res)