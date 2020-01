Animali: Palmieri (Io corro per Milano), divieto di fumo in aree cani nel nuovo regolamento, basta mozziconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nuovo Regolamento degli Animali che stiamo scrivendo deve essere incluso il divieto di fumo nelle Aree Cani. In aggiunta a tutte le considerazioni sul fumo passivo (anche per gli animali) c'è un evidente tema di decoro e di igiene che va considerato nella fruizione di questi spazi: i cani e i proprietari vanno rispettati e oggi non è affatto così. Basta mozziconi... che sono ulteriormente pericolosi per i cani, attratti dalla saliva umana: il possibile ingerimento è particolarmente dannoso tenuto conto che la nicotina assunta per via orale è un veleno neurotossico che può essere anche fatale". Lo ha detto in una nota Manfredi Palmeri, consigliere comunale della lista 'Io corro per Milano' e capogruppo di opposizione a Palazzo Marino, che ha per questo depositato un emendamento, anticipando che "se occorre intervenire anche su altro Regolamento per rendere concretamente applicabile la norma sul divieto, questo va fatto immediatamente dopo impegnandoci già da ora in tal senso".(Com)