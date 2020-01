M5s: Paragone, va verso naturale implosione, pecca di arroganza, Di Maio resterà al potere

- Gianluigi Paragone, ex senatore M5s, ha affermato che i pentastellati sono degli "illusi, c'è un minimo di incapacità che in realtà è arroganza" ed ha escluso che in caso il capo politico si faccia da parte ci possa essere una sua "riappacificazione con i dirigenti Cinque stelle". Ai microfoni di "Mezz'ora in Più" su Rai3 Paragone ha sostenuto che "l'errore madornale di Luigi (Di Maio, ndr) è pensare di poter fare a meno dell'esperienza di altri" e che non si dimetterà "e farà di tutto per tenersi appiccicato a questo potere. E' vero che si è caricato un bel pezzo di campagna elettorale in cui prendemmo il 33 per cento", ha sottolineato per poi ricordare che il capo politico "non può dimenticare", però, il contributo di Alessandro Di Batista e il suo. Il Movimento cinque stelle approderà verso la sua "naturale implosione", ha concluso in senatore del gruppo Misto. (Rin)