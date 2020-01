M5s: Paragone, con Di Battista progetto culturale che si richiama a origini Movimento

- Gianluigi Paragone, ex senatore M5s, ha annunciato che con Alessandro Di Battista vogliono "senz'altro mettere su qualcosa di culturale che si richiama alle origini del Movimento, magari un gruppo di lavoro che trova nelle pagine social un elemento condivisione o uno spettacolo teatrale che spiega alcune cose. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare", ha spiegato il senatore del gruppo Misto ai microfoni di "Mezz'ora in Più" su Rai3. (Rin)