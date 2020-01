Regionali E-R: Paragone, cosa voterei? Mi asterrei, M5s decisamente fuori gara

- Gianluigi Paragone, ex senatore M5s, se dovesse votare per le regionali in Emilia Romagna si asterrebbe o farebbe annullare la scheda. "Io sono un vincente e gioco per vincere, il partecipare lo lascio a de Coubertin", ha spiegato ai microfoni di "Mezz'ora in Più" su Rai3 per poi aggiungere: "In bocca al lupo al candidato del Movimento, ma è decisamente fuori gara".(Rin)