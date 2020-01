Scuola: Latini (Lega) su Azzolina, riferisca subito in Aula e poi si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura della Camera, afferma che "quanto riportato dalle colonne di 'Repubblica' oggi è gravissimo. Chiederemo al ministro Azzolina di venire subito in Aula a riferire e di rassegnare immediate dimissioni, come già in passato hanno fatto i suoi omologhi in altri Paesi, perché gli italiani e il mondo della scuola meritano rispetto e verità. Che il governo giallorosso nutrisse scarsa considerazione per la scuola e l'istruzione era evidente dai tagli in Legge di Bilancio, ma - conclude in una nota - la nomina di un ministro che ha fatto con i copia-incolla la propria tesi aggiunge la beffa al danno".(Com)