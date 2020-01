Scuola: Bagnai (Lega) su Azzolina, come Guttenberg in Germania, dimissioni

- Il senatore della Lega, Alberto Bagnai, afferma che "appena hanno capito che si chiamava Azzolina e non Azzolini è uscito fuori questo. Ora facciamo come la Germania, dove Guttenberg, nel 2011, si dimise. Avete vilipeso il vostro Paese dipingendolo come un focolaio di corruzione? Ora seguite i vostri modelli". Così il parlamentare del Carroccio su Twitter in seguito alla notizia che il neoministro della Scuola, Lucia Azzolina, avrebbe copiato la sua tesi di abilitazione.(Rin)