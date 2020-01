Roma: Enac, rischio "birdstrike" discarica a Monte Carnevale pericolosa. Sito troppo vicino ad aeroporto

- Dopo i dipartimenti Ambiente e Urbanistica di Roma Capitale e lo Stato maggiore della Difesa anche l'Enac, l'ente che si occupa della sicurezza dell'aviazione civile, si esprime contro la scelta dell'amministrazione capitolina di indicare nell'area di Monte Carnevale il sito dove realizzare la nuova discarica della città. Dopo l'ordinanza della Regione Lazio che imponeva al Comune di indicare un luogo dove allestire la discarica lo scorso 31 dicembre con una delibera di Giunta la sindaca Virginia Raggi ha scelto l'ex cava nella zona della valle Galeria. "Con la presente - scrive l'Enac in una lettera di due pagine indirizzata agli uffici Rifiuti di Regione Lazio e Città metropolitana - si vuole mettere in guardia da eventuali future responsabilità su scelte sbagliate e non condivisibili e nello stesso tempo si offre la propria disponibilità sin da subito a valutare secondo le proprie attribuzioni di competenze e possibili siti alternativi che vorranno essere esaminati per la destinazione a discarica di rifiuti solidi urbani". I rischi sono spiegati nella lettera e riguardano il "wildlife strike", anche conosciuto come "Birdstrike", il rischio cioè di incidenti aerei causati dal risucchio di uccelli di grandi dimensioni nelle turbine degli aerei. Secondo Enac spetta proprio all'ente valutare questo genere di rischi considerati rilevanti nella zona di Monte Carnevale. "Si fa osservare - scrive l'Enac - che l'area di Monte Carnevale dista pochi chilometri dall'aeroporto di Fiumicino, il più grande d'Italia frequentato annualmente da circa 43 milioni di passeggeri, e che il sito si trova vicino all'ex discarica di Malagrotta che per decenni è stato una minaccia per l'aviazione civile". L'Enac porta anche due esempi a favore di questa tesi. "Si ricordano i due incidenti avvenuti nel 2007 e nel 2012 (Delta Airlines N834MH e Aerolineas Argentinas AR1141) a causa della presenza di gabbiani reali, una specie particolarmente grande, gregaria e numerosa". "Che - sostiene l'ente dell'aviazione civile - ha trovato nutrimento dai rifiuti della discarica di Malagrotta".Ci sono poi i dati: dal 2013 a oggi con la chiusura di Malagrotta la presenza dei gabbiani sarebbe, secondo Enac, diminuita del 76 per cento in un solo anno, riducendo il rischio "bird strike" dell'83 per cento. "Con - scrive Enac - un notevole miglioramento della sicurezza aerea". (Rer)