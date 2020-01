Usa-Cipro: fonti diplomatiche, visita Pompeo a Nicosia potrebbe avere luogo in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si potrebbe recare in visita ufficiale a Cipro in primavera. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail” citando fonti diplomatiche, aggiungendo che la visita del capo della diplomazia di Washington è stata discussa anche nel quadro di una recente telefonata tra il ministro degli Esteri cipriota, Nicos Christodoulides, e l’assistente segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Philip Reeker. “Il dipartimento di Stato ritiene che la visita ufficiale di Mike Pompeo a Cipro possa avere luogo in primavera”, ha detto la fonte, ripresa anche dall’agenzia di stampa “Cna”. Il segretario di Stato avrebbe dovuto recarsi a Nicosia il 7 gennaio scorso, ma era stato costretto ad annullare il viaggio (ultima tappa di un tour che lo avrebbe portato in una serie di paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale) a fronte delle recenti tensioni in Medio Oriente. (Res)