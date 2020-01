Scuola: Molinari (Lega) su Azzolina, silenzio da M5s, sempre pronto a gridare allo scandalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, si chiede "che dice il Movimento cinque stelle in merito alle rivelazioni di stampa che accuserebbero di plagio la loro ministra Azzolina? Perché è calato il silenzio, oggi, nel partito che ha sempre gridato allo scandalo e additato, Azzolina in primis, come mostri gli avversari politici nel nome della trasparenza e dell'onestà? Se ha qualcosa da dire Azzolina lo dica, altrimenti chieda scusa e si faccia da parte", conclude in una nota.(Com)