Inps: Fassina (Leu), gravi attacchi Lega a Tridico

- Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali, afferma che "gli attacchi della Lega al presidente dell'Inps sono strumentali e gravi. La riorganizzazione dell'ente e le conseguenti nomine dei dirigenti sono prerogativa dell'organismo interno di amministrazione del quale il presidente, in base alla legge, assume le funzioni fino a quando il governo nomina il consiglio. Il presidente Tridico, sta svolgendo con professionalità e esemplare correttezza istituzionale il suo ruolo". In un post su Facebook il parlamentare di Leu quindi aggiunge: "È ovviamente legittimo per la Lega, come per chiunque altro, fare battaglia politica contro misure gestite dall'Inps che pure, da partito di maggioranza, ha condiviso. È inaccettabile, invece, colpire il vertice di un'istituzione autonoma per atti che non competono né al potere esecutivo, né al potere legislativo. Sarà la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile a stabilire eventuali violazioni di norme e diritti nelle nomine dei dirigenti. Continuo a valutare ottimale la scelta del professor Pasquale Tridico alla presidenza dell'Inps, fatta dal governo Conte uno di cui - ricorda in conclusione - la Lega era parte decisiva".(Rin)