Libia: Putin e Macron discutono ultimi sviluppi al telefono, focus anche su Siria e Ucraina

- La situazione attuale in Libia e la necessità di rispettare il cessate il fuoco concordato nel paese sono state al centro di una telefonata organizzata oggi tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Lo si apprende da una nota diffusa dal servizio stampa del Cremlino, in cui si aggiunge che i due leader hanno anche discusso la situazione in Siria e in Ucraina durante la conversazione. “Sono stati esaminati nel dettaglio gli ultimi sviluppi in Libia, alla luce soprattutto del cessate il fuoco concordato lo scorso 8 gennaio dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan”, si legge nel documento, in cui viene ribadita l’importanza di rispettare il cessate il fuoco entrato in vigore oggi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Sputnik”, le due parti hanno discusso anche gli ultimi sviluppi in Siria e in Ucraina. (Rum)