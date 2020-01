Rocca di Papa: trasforma stanza di centro accoglienza in magazzino refurtiva, arrestato straniero

- Aveva trasformato la sua stanza nel centro di accoglienza in via dei Laghi a Rocca di Papa nel magazzino della refurtiva. Per questo i carabinieri hanno arrestato un cittadino 23enne del Gambia. Il giovane disoccupato e con precedenti penali, domiciliato presso una struttura di accoglienza “C.A.S.”, nella zona dei Castelli Romani è stato notato mentre usciva dalla struttura che lo ospitava portando con se un computer portatile che aveva poco prima rubato. La refurtiva del valore di circa 600 euro è stata poi riconsegnata al proprietario, che l’ha riconosciuta. Successivamente i carabinieri hanno eseguito la perquisizione nella stanza ad uso esclusivo dello straniero, dove hanno rinvenuto e sequestrato un altro computer portatile, 6 telefoni cellulari, un tablet ed una calcolatrice, del valore di circa 2000 euro. Sul materiale recuperato, tranne la calcolatrice che è stata già riconsegnata, sono in corso degli accertamenti per risalire ai proprietari per la successiva riconsegna. Il 23enne dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)