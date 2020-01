Iran: abbattimento volo 752, in corso nuova manifestazione contro le autorità

- Decine di manifestanti si sono raccolti oggi a Teheran per il secondo giorno consecutive di proteste contro le autorità iraniane, che ieri hanno ammesso che un missile terra-aria dei Guardiani della rivoluzione islamica ha causato il disastro aereo del volo 752 della Ukraine International Airlines. Sui social media vengono postate in queste ore le immagini della manifestazione, con nuovi video contro l’ayatollah Ali Khamenei e contro i Pasdaran. Proteste sarebbero in corso anche in altre città del paese. Ieri sera l’ambasciatore del Regno Unito in Iran, Rob Macaire, è stato fermato e trattenuto per alcune ore delle autorità della Repubblica islamica mentre si trovava di fronte all’Università Amir Kabir di Teheran, dove centinaia di persone hanno inscenato una protesta per l’abbattimento del volo 752. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa “Tasnim” e confermata su Twitter dall’ambasciatore Macaire, che ha tuttavia negato di aver preso parte alle proteste. “Posso confermare di non aver partecipato ad alcuna manifestazione! Mi ero recato a un evento pubblicizzato come veglia per le vittime della tragedia del volo 752. È normale voler esserci, alcune delle vittime erano di nazionalità britannica. Sono andato via dopo cinque minuti, quando alcuni hanno iniziato a intonare cori”, ha scritto su Twitter il diplomatico. (segue) (Res)