Roma: sequestro di prodotti non a norma a Fontana di Trevi

- Circa 400 articoli sono stati sequestrati poche ore fa dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo "ex Trevi" e del Reparto Operativo di Coordinamento e Supporto (Rocs), nel corso di controlli anti-abusivismo commerciale nel centro storico. Gli operanti hanno rilevato irregolarità su centinaia di prodotti in vendita da un banco sito nella zona di Fontana di Trevi: soprattutto accessori di abbigliamento quali borse, sciarpe e cappelli, nonché dispositivi elettronici, privi del tutto o in parte dei requisiti di legge relativi all'etichettatura. In particolare, gli articoli sequestrati non riportavano indicazioni sulla provenienza e sui materiali di composizione, contravvenendo alle normative europee poste a tutela dei consumatori, pertanto potenzialmente pericolosi. Oltre al sequestro della merce, elevate sanzioni per circa 3mila euro. (Rer)