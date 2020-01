Taiwan: Tsai incontra rappresentanti non ufficiali di Usa e Giappone, congratulazioni da Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, rieletta ieri per un secondo mandato, ha incontrato oggi a Taipei William Brent Christensen, direttore dell’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto degli Stati Uniti nell’Isola, e Mitsuo Ohashi, presidente dell’Associazione di scambio Giappone-Taiwan a Taipei, che svolge un ruolo analogo a quello dell’istituto statunitense. Christensen si è congratulato con Tsai per la vittoria. La presidente taiwanese ha sottolineato che la partnership bilaterale è “una partnership globale” e che in futuro Taiwan continuerà a costruire sulla base delle fondamenta gettate negli ultimi anni per rafforzare tale cooperazione. (segue) (Cip)