Taiwan: Tsai incontra rappresentanti non ufficiali di Usa e Giappone, congratulazioni da Singapore (2)

- Il Giappone non ha relazioni ufficiale con Taiwan dal 1972, ma ha mantenuto uno stretto legame con l’Isola, di cui è il quarto partner commerciale. Il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, ha auspicato oggi in un comunicato che la questione di Taiwan venga risolta “pacificamente e attraverso il dialogo”. Motegi ha aggiunto di aspettarsi che Taipei continuerà a “contribuire alla pace e alla stabilità nella regione” e ha espresso apprezzamento per lo svolgimento del processo democratico. “Taiwan è un partner importante e un amico prezioso del Giappone. Condividiamo valori fondamentali e abbiamo una stretta relazione economica e scambi interpersonali”, ha aggiunto. Tokyo “lavorerà per approfondire ulteriormente la cooperazione” sull’attuale “base non governativa” della relazione, ha concluso. (segue) (Cip)