Taiwan: Tsai incontra rappresentanti non ufficiali di Usa e Giappone, congratulazioni da Singapore (3)

- Congratulazioni a Tsai sono giunte anche da Singapore. “Accogliamo con favore la conclusione positiva delle elezioni di Taiwan dell’11 gennaio 2020 e ci congratuliamo con Tsai Ing-wen e il suo partito per la loro vittoria”, ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri della città-Stato. Il dicastero ha osservato in un comunicato che Singapore e Taiwan condividono un “rapporto stretto e amichevole, che risale a molti anni fa” e che Singapore continuerà a far crescere questa relazione sulla base del principio di “Una sola Cina”. “Lo sviluppo pacifico e stabile delle relazioni tra le due sponde dello Stretto non sarebbe possibile senza la saggezza e il pragmatismo dei leader di entrambe”, si legge nella nota. “Nel corso degli anni, entrambe le parti dello Stretto hanno beneficiato immensamente di tali relazioni. Gli sforzi per garantire il benessere delle generazioni future e contribuire alla pace e alla prosperità della regione continueranno ad essere apprezzati da Singapore e dalla comunità internazionale”, ha concluso il ministero. (segue) (Cip)