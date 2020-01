Taiwan: Cina deplora paesi che hanno inviato congratulazioni a Tsai (3)

- Tsai, presidente uscente del Partito democratico progressista (Dpp), è stata confermata col 57 per cento dei voti, contro il 38 per cento dello sfidante Han Kuo-yu, esponente del partito pro-cinese Kuomintang (Kmt). Nel suo discorso dopo la vittoria la leader taiwanese ha dichiarato che nel suo secondo mandato di governo manterrà un atteggiamento responsabile e non provocatorio nei confronti della Cina, con l’obiettivo di prevenire conflitti nello Stretto. “La Cina ha cercato di costringerci ad accettare condizioni inaccettabili, quindi non abbiamo altra scelta che rafforzare le nostre capacità di difesa”, ha aggiunto la presidente rieletta, sostenendo che “nessuna delle due parti dovrebbe negare il fatto dell’esistenza dell’altra”. Tsai, inoltre, ha auspicato che “a Taiwan venga data la possibilità di partecipare agli affari internazionali”, riferendosi all’isolamento diplomatico e all’esclusione dai consessi internazionali. Pechino, infatti, esige che i paesi con cui ha relazioni accettino il principio di “Una sola Cina”. (segue) (Cip)