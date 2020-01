Taiwan: Cina deplora paesi che hanno inviato congratulazioni a Tsai (4)

- Oggi Tsai ha incontrato a Taipei William Brent Christensen, direttore dell’American Institute in Taiwan (Ait), l’ambasciata di fatto degli Stati Uniti nell’Isola, e Mitsuo Ohashi, presidente dell’Associazione di scambio Giappone-Taiwan a Taipei, che svolge un ruolo analogo a quello dell’istituto statunitense. Il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, ha auspicato in un comunicato che la questione di Taiwan venga risolta “pacificamente e attraverso il dialogo”. Motegi ha aggiunto che “Taiwan è un partner importante e un amico prezioso del Giappone” e che Tokyo “lavorerà per approfondire ulteriormente la cooperazione” sull’attuale “base non governativa” della relazione. Congratulazioni a Tsai sono giunte anche da Singapore. il ministero degli Esteri singaporiano ha ricordato il “rapporto stretto e amichevole” esistente da molti anni con Taiwan e aggiunto che la città Stato lavorerà per far crescere questa relazione sulla base del principio di “Una sola Cina”. (Cip)