Pd: Pedica, serve cambiamento radicale, non semplice restyling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Partito democratico serve un "cambiamento radicale e non un semplice restyling fatto sempre con le stesse persone. Non si può parlare di 'nuovo' se girano sempre le solite persone". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, esponente romano del Pd. "Se nel Pd i soliti capicorrente continueranno a fare il bello e cattivo tempo, allora è inutile parlare di cambiamento - aggiunge -. Parlare di 'nuovo' vuol dire rinnovare tutta la classe dirigente attuale e ripartire dalla base, dai comitati, dai territori. Rigenerare vuol dire dare spazio ai giovani, a chi è attivo da anni sul territorio e lavora per il partito. Se si ricomincia così, ci sono. Se si ricomincia con i soliti, non ci sono". (Com)