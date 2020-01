Sahel: domani vertice G5 a Pau, Macron punta a ridiscutere presenza francese dopo ondata di violenze (3)

- La convocazione del vertice di Pau ha suscitato non poche polemiche negli stessi paesi del G5 Sahel, in particolare in Burkina Faso, dove l’ex premier Yacouba Isaac Zida l’ha definita “ingiusta, ostile ed umiliante dal punto di vista diplomatico”, oltre che “irrispettosa e offensiva” nei confronti dei popoli dei paesi interessati. “La sicurezza della regione non può essere garantita da un sistema il cui telecomando si trova a 6 mila chilometri dal Sahel, all'Eliseo”, ha detto Zida al quotidiano locale "Wakat Sera", unendosi così alle voci che in Burkina Faso hanno reagito negativamente all'invito di Macron. Il summit cade in un momento di grave instabilità che affligge il Sahel, teatro di una recrudescenza di violenze frutto di un’offensiva concertata dai gruppi islamisti collegati ad al Qaeda e allo Stato islamico contro gli eserciti dei paesi della regione. L’ultimo attacco è avvenuto la notte scorsa contro un avamposto dell'esercito nell’ovest del Niger, nella stessa area in cui era avvenuto il massacro di Inates: in questo caso sono almeno 25 i militari uccisi e sei quelli rimasti feriti, mentre nel conflitto a fuoco seguito all’attacco sono stati uccisi 63 assalitori. È notizia di ieri, invece, che 20 persone, tra cui 18 caschi blu delle Nazioni Unite, sono rimaste ferite in un attacco missilistico contro la base militare di Tessalit, nel nord del Mali, dove sono di stanza forze statunitensi, francesi e maliane. È quanto riferito dal portavoce Onu Olivier Salgado, secondo cui sei caschi blu sono rimasti gravemente feriti nell'attacco. (segue) (Res)