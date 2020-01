Sahel: domani vertice G5 a Pau, Macron punta a ridiscutere presenza francese dopo ondata di violenze (6)

- Sollecitando un’azione “subito”, Chambas ha poi attirato l'attenzione sull'importanza di sostenere i governi regionali dando la priorità a “un approccio trasversale a tutti i livelli e in tutti i settori”. Per quanto riguarda gli scontri tra agricoltori e pastori, che restano “fra i conflitti locali più violenti nella regione”, il capo dell'Unowas ha ricordato che il 70 per cento della popolazione dell'Africa occidentale dipende dall'agricoltura e dall'allevamento del bestiame per sopravvivere e ha sottolineando l'importanza di una convivenza pacifica. Tra gli altri fattori che alimentano il conflitto, ha aggiunto, ci sono i cambiamenti climatici. “L'impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza genera anche una relazione negativa tra cambiamento climatico, coesione sociale, migrazione irregolare e criminalità in alcuni luoghi”, ha sostenuto. Nei prossimi mesi, ha proseguito Chambas, Togo, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea e Niger saranno chiamati ad eleggere democraticamente i loro leader e l’instabilità nella regione non deveo distrarre dagli sviluppi politici. “Reclami irrisolti, processi di riconciliazione nazionali incompleti e sentimenti di manipolazione di istituzioni e processi elettorali comportano rischi di tensioni e manifestazioni di violenza politica”, ha avvertito l’inviato, sottolineando che Unowas continuerà a lavorare con i partner a livello nazionale e regionale per promuovere il consenso e l'inclusione nelle elezioni. (segue) (Res)