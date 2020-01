Sahel: domani vertice G5 a Pau, Macron punta a ridiscutere presenza francese dopo ondata di violenze (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza G5 Sahel, che unisce militari di Mali, Niger, Mauritania, Ciad e Burkina Faso, è stata lanciata nel 2015 su impulso del governo francese. In seguito all'attacco avvenuto nel giugno 2019 al suo quartier generale di Sevaré, in Mali, e al mancato stanziamento dei 414 milioni di euro di fondi internazionali promessi per le sue attività, la forza congiunta ha interrotto le attività, con ripetuti tentativi di farle ripartire e sollecitare il sostegno degli investitori. Le operazioni sono riprese il 15 gennaio 2019. Nel tentativo di placare le violenze nel Sahel, inoltre, lo scorso 21 dicembre i leader della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) hanno adottato un piano d'azione 2020-2024 per sradicare il terrorismo nella regione, mentre lo scorso 14 settembre i leader dei paesi dell’Africa occidentale avevano tenuto un vertice straordinario a Ouagadougou al termine del quale avevano annunciato lo stanziamento di un miliardo di dollari per contrastare il terrorismo nella regione del Sahel. (Res)