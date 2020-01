Libia: marina Haftar, sequestrata nave italiana diretta verso Misurata

- La Marina dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar ha sequestrato oggi una nave italiana diretta verso il porto di Misurata, attualmente sotto il controllo del Governo di accordo nazionale (Gna) di Fayez al Sarraj, scortandola a Bengasi per perquisirne carico e interrogare l’equipaggio. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” un ufficiale dell'Lna, Ali Sabit. “Una nave dell’Esercito nazionale libico ha costretto una nave italiana a modificare la sua rotta, scortandola a Bengasi sulla base del divieto di entrata nei porti di Misurata e Khoms annunciato in precedenza: sono attualmente in corso gli interrogatori dell’equipaggio e una perquisizione della nave”, ha detto Sabit. (Res)