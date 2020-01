Roma: Anas, via Flaminia chiusa al Km 16 per incidente che ha causato tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Via Flaminia al chilometro 16 in località Prima Porta a Roma. Lo si apprende da una nota di Anas in cui si legge anche che attualmente la strada è chiusa al traffico. "Nel sinistro - si legge - che ha coinvolto due autovetture, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile". (Rer)