Puglia: Boccia, votato a primarie centrosinistra, partecipazione è libertà

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, esponente del Partito democratico, informa su Facebook di aver votato questa mattina a Bisceglie per le primarie del centrosinistra pugliese perché "partecipazione è sinonimo di libertà. La libertà di fare politica scegliendo direttamente non solo un candidato o una candidata, ma un'idea di società. È questo - spiega - il patrimonio collettivo dei progressisti e dei riformisti italiani. Oggi in Puglia vedere tanta gente in fila nei gazebo e nei circoli Pd trasmette questo grande senso di libertà". Candidati presidenti di Regione per il centrosinistra alla consultazione elettorale di primavera sono il governatore uscente Michele Emiliano, dato come favorito, Fabiano Amati, Elena Gentile (entrambi del Pd) e Leonardo Palmisano, sostenuto da Possibile, il partito di Giuseppe Civati. (Rin)