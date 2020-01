Lombardia: al via 'call' Investin'cultura' per avvicinare operatori e imprenditorialità a settore

- Investin'cultura' è un progetto pilota promosso dalla Regione Lombardia con l'assessorato all'Autonomia e Cultura guidato da Stefano Bruno Galli, e Unioncamere Lombardia, del tutto innovativo nel panorama italiano, che nasce per colmare la distanza tra operatori del settore finanziario e imprenditorialità attive nel comparto dell'industria culturale e creativa. L'obiettivo è portare otto organizzazioni alla condizione di 'investment readiness'. Questo avverrà fornendo alle realtà del settore, attraverso un'attività di affiancamento manageriale, gli strumenti fondamentali per accedere, in maniera consapevole ed efficace, al mercato della finanza a impatto. (segue) (Com)