Lombardia: al via 'call' Investin'cultura' per avvicinare operatori e imprenditorialità a settore (2)

- Il progetto prende le mosse con una call aperta fino al 27 gennaio. In questo percorso si punta a selezionare realtà, attive nel settore culturale e creativo, con sede operativa o legale in Lombardia e in un programma di accelerazione della durata di 6 mesi, che fornirà un affiancamento personalizzato. Il percorso garantirà alle realtà un supporto per affrontare un processo di consolidamento e di crescita. Le otto organizzazioni selezionate potranno contare su un team di esperti che le guiderà in un percorso di approfondimento e applicazione di tematiche quali il controllo di gestione e scalabilità,la corporate governance, lo sviluppo di accordi strategici, la corporate e 'impact finance'. L'obiettivo di Investin'cultura è, inoltre, quello di permettere alle realtà che vi parteciperanno di accedere in maniera più consapevole al capitale di rischio e di debito. Comprendendone meglio dinamiche, processi, regole di ingaggio e strumenti. Le stesse saranno, quindi, guidate nella realizzazione di un 'investor deck'. Il programma sara' sviluppato da Make a Cube³ in stretta collaborazione con fondi di investimento, istituzioni finanziarie, studi specializzati e operatori del settore culturale e creativo. (Com)