Caporalato: Bellanova, entro gennaio piattaforma online per manodopera legale

- La legge contro il caporalato "è la migliore in Europa". Lo scrive sui sui canali social il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova per poi annunciare che con i ministri Lamorgese e Catalfo sono pronte a presentare entro gennaio "una piattaforma online dove domanda ed offerta possano incontrarsi, dove gli imprenditori potranno trovare le persone di cui hanno bisogno, con le qualifiche necessarie. E - aggiunge - interverremo anche su trasporti e alloggi. Se vogliamo sconfiggere il caporalato non solo con la repressione, ma puntando sulla prevenzione di questo fenomeno criminale, questa è la soluzione".(Rin)