Riforme: Dadone su taglio parlamentari, partita offensiva per salvare poltrone, ma italiani con noi

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, afferma: "Quella che ci attende è una campagna referendaria per difendere la legge M5s sul taglio del numero dei parlamentari. Tutti d'accordo a parole - continua su Facebook -, ma l'ipocrisia contraddistingue certi piccoli leader contemporanei ed è partita l'offensiva che non ti aspetti, quella per salvare le poltrone. Probabilmente non avranno il coraggio di metterci la faccia direttamente, perché sanno che la stragrande maggioranza degli italiani la pensa come noi. Eppure, non per questo potremo abbassare la guardia. Dovremo stare attenti e metterci tanto impegno". (segue) (Rin)